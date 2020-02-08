شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما وتكريم محيى إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما دورته الثالثة التى تحمل اسم النجم القدير صلاح السعدنى بمسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا، كما سيكرم المهرجان الفنان القدير محيى إسماعيل، وتحل روسيا ضيف شرف المهرجان وستشهد الدورة حضور روسى قوى تزامنا مع الاحتفال بعام الثقافة المصرية الروسية 2020، حيث تأكد حضور رسمى للسفارة الروسية بالقاهرة لحفل الافتتاح الذى يقام اليوم بمسرح الهناجر فى السادسة مساء.

وسوف تشارك روسيا بعرض "مكالمة تليفونية" ومدته 20 دقيقة، وهى مسرحية مأخوذة عن "جمعية سيدات يوغوسلافيا المحررات" للكاتب اليوغوسلافي برانسلاف نوشيتش، تتحدث عن الحب المسرحية موسيقى Music: Fedora Mingarelli- Un 'Ora Sola Ti Vorrei، تمثيل ياسمين هجرس، ومن إخراج تيموفي ميخاليفيتش.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة د. إيناس عبد الدايم، ويشارك به 16 عرض مسرحى و15 دولة ويعقد ورشا موازية للفرنسى فرانسوا كيليكا ومن كوت دى فوار لوندري آمون، اضافة لمسابقة للكتابة المسرحية والمهرجان تتكون لجنته العليا من الناقد الكبير الأستاذ الدكتور حسن عطية و النجم الكبير سامح الصريطي ومهندس الديكور الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز والكاتب والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد و برئاسة المخرج المسرحى أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان.

يذكر أن المهرجان كرم فى دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمرى وكرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربى منهم الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب و الأستاذ جواد الأسدى من العراق وكرم أسماء الراحلين نور الشريف والدكتورة نهاد صليحة وغيرهم و شارك فى الدورات السابقة من الدول العربية والأجنبية الأردن وفلسطين والسعودية وفرنسا وليبيا وغيرها.