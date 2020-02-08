شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "القاهرة كابول" باستوديو الأهرام.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم السبت تصويرالمشاهد الأولى من مسلسل "القاهرة كابول"، للنجوم الثلاث طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، باستوديو الأهرام وتجمع المشاهد بين الثلاث أبطال مع المخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج سينرجى، والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي "طارق لطفي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة "فتحي عبدالوهاب"، وينقل الصورة المذيع "خالد الصاوي".

وسافر فريق إخراج مسلسل "القاهرة كابول" بقيادة المخرج حسام على، إلى مدينة الغردقة الساحلية، لمعاينة أماكن التصوير الخارجية للمسلسل، وتجرى الشركة المنتجة حالياً ابرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كل من طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين ، ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم خالد كمال.

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يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.