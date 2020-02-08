شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية علاء الدين يحتفلون بنجاح العرض الأول فى القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال مسرحية علاء الدين، بنجاح العرض الأول للمسرحية فى القاهرة، الذى شهد حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع أبطال العمل المسرحى.

وشهد عرض مسرحية "علاء الدين" الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة للعرض.

كما شهد العرض الأول فى القاهرة للمسرحية، حضوراً جماهيرياً كبيراً ووضعت لافتة كامل العدد قبل حفل الافتتاح بفترة كبيرة.

يشار أن مسرحية علاء الدين، هى أول بطولات أحمد عز على خشبة المسرح، وقدمها لأول مرة خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيراً.

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من ناحية أخرى يبدأ أحمد عز تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" وهو اسم مؤقت، الأسبوع المقبل، عقب عرض مسرحيته "علاء الدين" من إخراج مجدى الهوارى، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل حسبما أكد مصدر مقرب من العمل لـ الخليج 365 ، والمسلسل من تأليف السيناريست باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجى .

وكان فريق العمل بقيادة المخرج أحمد علاء، قد بدأ تصوير المسلسل يوم السبت الماضى، وانطلق التصوير بمشاهد النجمة التونسية هند صبرى، ومن المقرر أن يبدأ باقى فريق الممثلين التصوير تباعاً.





وفى سياق آخر انتهى مؤخراً أحمد عز من تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "العارف" فى دولة ماليزيا، بصحبة النجم أحمد فهمى، ومحمد ممدوح تايسون، وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.





"هجمة مرتدة " يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.