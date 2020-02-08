شكرا لقرائتكم خبر عن أعز أصحاب..محمد سامى ينشر صورة تجمعه بزوجته والسقا ومها الصغير ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجوم أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ومحمد رمضان مع المخرج محمد سامي وزوجته مى عمر في دعوة عشاء جمعتهم معًا، وهى اللحظات التى وثقوها بالصور للتأكيد على عمق علاقاتهم والصداقة فيما بينهم جميعًا، نشر المخرج محمد سامى صورة تشملهم جميعًا عبر حسابه على إنستجرام.

وفى المقابل، نشرت الفنانة مى عمر، صورة أخرى تجمعها بالنجمين أحمد السقا، ومحمد رمضان، وقالت فى تعليقها على الصورة، "كلاهما قريب جدًا إلى قلبى"، ويبدو أن هذه العلاقة القوية ناشئة من الأعمال الفنية التى جمعت مى عمر مع النجمين، حيث شاركت محمد رمضان، بطولة مسلسل الأسطورة، فيما شاركت النجم أحمد السقا، بطولة مسلسل "ولد الغلابة".





ويشار إلى أن الفنانة مى عمر، سبق ونشرت صورة عبر حسابها على انستجرام، وهى بملابس البيت "البيجاما"، وعلقت عليها "أخيرا فى البيت بعد 28 ساعة تصوير"، ومؤخرا، أعلنت الفنانة مى عمر دخولها عالم "تيك توك"، بتدشينها حسابا جديدا على الموقع أسوة بالفنانين الذين سبقوها إلى هذا التطبيق الجديد، والذى بدأت فيديوهاته تنتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وكان أول فيديو لها مقطع قصير مدته 7 ثوانى تقريبا، وأدت به حركات بسيطة.

Advertisements

وتواصل الفنانة مى عمر، تصويرأحداث دورها بمسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد "مى" شخصية بنت شعبية من حى الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التى تجعلها تدخل فى العديد من الأزمات.

المسلسل يتناول بعض الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.