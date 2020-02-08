شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "اختراق 2" لـ أحمد عيد ومي سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد عيد تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "إختراق 2"، اليوم السبت في إحدى فيلات وشوارع مدينة 6 أكتوبر، والمسلسل يضم مجموعه من النجوم منهم مي سليم، ومحمود حمدان، وطلال السدر، ونضال نجم، ومحمد العيسي، ومها منصور، وحسن عيد، ووائل عبد العزيز، تأليف محمود حمدان ويشارك في التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

والمسلسل ينتمي لنوعيه الأكشن والساسبنس، حيث عرض الجزء الأول فى شهر رمضان الماضي الذي حقق نجاح كبير في الخليج، وتدور أحداث المسلسل حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، وذلك من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا رغم أنفه ضمن جماعة إرهابية، إخراج محمد لطفى تأليف طلال السدر وشارك فى بطولة الجزء الأول عبد المحسن النمر وفادى اندراوس وطلال السدر، والفنان أحمد فريد.

وتعاقدت مى سليم، مؤخراً، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على احدى المنصات الرقمية بالإنترنت، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد المسلسل الإذاعي الجديد "رابع جار" والتي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، يشارك في بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.



أحمد عيد

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مى سليم



طلال السدر



نضال نجم

وائل عبد العزيز



حسن عيد

محمد العيسى

محمود حمدان