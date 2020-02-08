إيرادات الجمعة.. "Bad Boys For Life" الأول و"Frozen 2" بالمركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Bad Boys For Life"بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الجمعة 7 فبراير، إيراد قُدر بـ382 ألفًا و887 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 345 ألفًا و196 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 256 ألفًا و129 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 217 ألفًا و366 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 114 ألفًا و896 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Gentlemen" محققًا 61 ألفًا و174 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Gretel and Hansel" وبلغ إيراده 51 ألفًا و302 جنيه.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Frozen 2" وبلغ إيراده 42 ألفًا و954 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 40 ألفًا و732 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "Little Women" وبلغ ما حققه أمس 34 ألفًا و278 جنيهًا.