محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نجح فيلم "Bad Boys For Life"بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الجمعة 7 فبراير، إيراد قُدر بـ382 ألفًا و887 جنيها.
وجاء في المركز الثاني فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 345 ألفًا و196 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 256 ألفًا و129 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 217 ألفًا و366 جنيهًا.
وذهب المركز الخامس فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 114 ألفًا و896 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Gentlemen" محققًا 61 ألفًا و174 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Gretel and Hansel" وبلغ إيراده 51 ألفًا و302 جنيه.
في المركز الثامن يأتي فيلم "Frozen 2" وبلغ إيراده 42 ألفًا و954 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 40 ألفًا و732 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "Little Women" وبلغ ما حققه أمس 34 ألفًا و278 جنيهًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الجمعة.. "Bad Boys For Life" الأول و"Frozen 2" بالمركز الثامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.