الليلة.. طارق الشيخ يستقبل العزاء في والده بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المطرب الشعبي طارق الشيخ إنه سيستقبل العزاء في والده، مساء اليوم السبت 8 فبراير.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا في طريقي إلى القاهرة، عائدًا من دبي، التي كنت أتواجد فيها وقت استقبالي خبر رحيل والدي، ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم في الشرابية بميدان أبوالعزم".

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كانت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي طارق الشيخ، أعلنت على موقع "فيسبوك"، عن وفاة والده، صباح اليوم السبت 8 فبراير.

وكتب المسؤول عن الصفحة "لا حول الله ولا قوة الا بالله.. توفي الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".

جدير بالذكر أن طارق الشيخ انشغل الفترة الأخيرة بالتحضير لألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، ويجمعه بعدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.