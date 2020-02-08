طارق الشيخ لـ"الخليج 365": علمت بوفاة والدي وأنا بدبي وهذه تفاصيل الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان طارق الشيخ إنه علم بوفاة والده، أثناء تواجده في "دبي" بالإمارات العربية المتحدة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تلقيت خبر وفاة والدي أثناء وجودي في دبي"، لافتًا إلى أنه انتهى سريعًا من إجراءات سفره، ويتواجد الآن على متن الطائرة العائدة إلى القاهرة، حتى يلحق بآخر شيء من رائحة والده، حسب تعبيره.

وأشار الشيخ إلى أن إجراءات الجنازة والدفن تتم في الوقت الحالي، على أن يتم دفن الراحل في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

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كانت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي طارق الشيخ، أعلنت على موقع "فيسبوك"، عن وفاة والده، صباح اليوم السبت 8 فبراير.

وكتب المسؤول عن الصفحة "لا حول الله ولا قوة الا بالله.. توفي الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".

جدير بالذكر أن طارق الشيخ انشغل الفترة الأخيرة بالتحضير لألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، ويجمعه بعدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.