وفاة والد المطرب الشعبي طارق الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي طارق الشيخ، على موقع "فيسبوك"، عن وفاة والده، صباح اليوم السبت 8 فبراير.

وكتب المسؤول عن الصفحة " لا حول الله ولا قوة الا بالله توفي الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".

جدير بالذكر أن طارق الشيخ انشغل الفترة الأخيرة بالتحضير لألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، ويجمعه بعدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.