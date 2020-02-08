تراند اليوم : ابنة عمرو دياب تثير الجدل بفيديو جديد من داخل غرفتها

أثارت جنا، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الجدل بين متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد نشرها مقطع فيديو من داخل غرفتها وهي تؤدي إحدى الأغنيات باللغة اللإنجليزية.

وتفاعل معها الجمهور، مشيدين بصوتها العذب، وعلق البعض بمثال شعبي مصري دارج بالقول :" فعلا ابن الوز عوام"، في إشارة إلى أنها ستكون نجمة وصوتها جميل مثل أبيها.

وعلقت شقيقتها «كنزي» على الفيديو قائلة: «بحبك»، لترد عليها جنا قائلة: «بحبك أكثر».

كان عمرو دياب نشر بوستر ألبومه الجديد "سهران" من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وطرح عمرو دياب، مؤخرًا برومو أغنيته الجديدة "يا روقانك" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وحقق البرومو ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه.

وقبل أيام نشر عمرو دياب أغنية لابنه "عبدالله" وأصدقائه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متمنيًا لهم التوفيق.

A post shared by JUJU (@janadiab_) on Feb 6, 2020 at 1:01pm PST