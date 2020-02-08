عبداللطيف آل الشيخ يرد على إعلان المريخي اعتزال الشعرالغنائي ويحرج الشاعر بكشف تعاون جديد مع “ماجد المهندس”

رد الشاعر عبداللطيف آل الشيخ على الشاعر خالد المريخي بعد نشر الأخير فيديو يوضح فيه الأثر الإيجابي في حياته بعد تركه كتابة الشعر الغنائي.

وعلق آل الشيخ على الفيديو- الذي جرى تداوله عبر هاشتاق آل الشيخ يهاجم المريخي- بجديد أعمال المريخي مع ماجد المهندس. فيما كتب مغرد ” أغنية المهندس من كلمات خالد المريخي ليس بالضرورة تكون هاليومين… الرجال يقول لي سنة تقريباً تارك سماع الأغاني و قد يكون الاتفاق على العمل من سنوات و هذا الشيء الطبيعي.”

وأضاف مغرد: “المريخي مش متناقض بالعكس الله يثبته .. وضح ان فيه قصائد سبق واخذتها شركات قبل الاعتزال ومايملك صلاحية منعها الآن”.

قال الشاعر السعودي خالد المريخي إنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى بعد قرار اعتزاله الشعر الغنائي ،وأكد أنه أجمل قرار اتخذه بحياته.

وظهر المريخي في مقطع قام بنشره على حسابه الشخصي في توتير ، ردا على منتقدي قرار اعتزاله وقال إنه بخير ونعمة على كل الأصعدة، اجتماعيا، وماليا، ونفسيا، وصحيا، قائلا: “والله إني ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”.

وقال المريخي ” اللي ما يدري عن الخبر ، في رمضان الماضي في العشر الأواخر قررت اعتزال الأغنية نهائيا ، فيه ناس لما تتخذ قرار تقول بعد فترة ، استعجلت وأنا أقول الحمد لله والله أنا صادق في كلمة “،وتابع ” رزقي ورزق عيالي عند الله سبحانه وتعالي “.

وأكد المريخي أن حديثه بشأن اعتزاله وحالته بعد قراره جاء من باب التحدث بالنعمة التي وجدها مستشهدا بقوله تعالى ” وأما بنعمة ربك فحدث”، معتبرا أن بدايته كانت مع نهاية طريق الغناء.

يُشار إلى أن المريخي (45 عاماً)، يعد من أبرز الشعراء الذين نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة؛ حيث كانت له ثلاثة دواوين صوتية وديوان مقروء، إلى جانب تعاونه مع عدد كبير من المطربين.

يذكر أن الشاعر المريخي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله النهائي للشعر الغنائي وذلك في رمضان الماضي خلال زيارته لبيت الله الحرام.