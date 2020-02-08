‏شاهد: فنانة شهيرة ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

بثت الفنانة المصرية داليا البحيري، مقطع فيديو وجهت فيه رسالة إلى جمهورها وهي ترتدي الحجاب. وقالت البحيري من خلال فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستجرام: “صباح الفل .. أنا قولت طالما أني أشارككم معي في استوريز وأنا في الجيم وأنا بعمل حاجات مختلفة، قولت أشارككم وأنا في مكان جميل زي المكان اللي أنا فيه عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”.

وتابعت: “يارب كل اللي بيشوف الاستوري ربنا يحقق له كل اللي بيتمناه وربنا يتقبل منكم أي حاجة تدعوها دلوقتي .. أنا هصور لكم حالا الحرم النبوي الشريف”.