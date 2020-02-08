محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

كشفت تغريدة لمحامية أسرة “محمد الموسى”؛ القتيل مقتحم فيلا الفنانة اللبنانية “نانسى عجرم” بلبنان، عن مفاجأة حول جثته. وأوضحت المحامية “رهاب البيطار” أن جثمان “الموسى” لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة لا زالت بالثلاجة، محذرة الإعلام من إطلاق لقب “لص” عليه قبل انتهاء التحقيقات.

وقالت “البيطار” في تغريدتها: “جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة”، مضيفة في تغريدة أخرى: “بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فأنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر”.

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