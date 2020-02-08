بالفيديو: الفنانة السورية بتول تخرج عن صمتها وترد على منتقدي خلعها للحجاب وتكشف عن سبب قرارها

علقت الفنانة السورية “بتول” بطلة “The Voice” الموسم الرابع، على قرار خلعها للحجاب، مشيرة إلى أن القرار شخصي لأنها لا تريد أن تتواجد وسط المجال الغنائي بالحجاب.

وأوضحت “بتول” خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، أنها سواء كانت موجودة بالحجاب أو غيره فهي نفس الشخصية لم تتغير أبدا، مؤكدة أن الحجاب لم يكن مقبولا في الغناء.

وعن حالة الجدل التي صاحبت قرارها، أكدت أنها لم تتأثر بها نهائيا لاقتناعها التام بالقرار.