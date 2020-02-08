إصابة الممثلة الكويتية “جواهر” بمرض قاتل

في تطور سريع في حالتها الصحية، كشفت الفنانة الكويتية جواهر عن إصابتها بمرض السرطان . وكان حساب هيئة المشاهير، قد أعلن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفنانة الكويتية جواهر تعالج من مرض السرطان.
وأورد الحساب صوراً من حساب الممثلة الكويتية جواهر على “سناب شات”، وفي إحدهاه تطلب من الله الشفاء، وأن يكتب اسمها مع المتعافين من المرض . وعلى صورةٍ أُخرى التقطتها “جواهر” من داخل غرفتها بالمستشفى حيث ترقد، كتبت: “يأتي بها الله . إن الله لطيف خبير”.
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