بيتر ميمي يواصل تصوير "الاختيار" لـ رمضان 2020



يواصل المخرج بيتر ميمي، تصوير باقي مشاهد أحداث مسلسله الجديد "الاختيار"، والذي من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل. يتناول "الاختيار" حياة أحمد صابر Advertisements المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، شريف منير، كريم محمود عبدالعزيز، أسر ياسين، إسلام جمال، محمود حافظ، دينا فؤاد، إياد نصار، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجي.

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