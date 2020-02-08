إياد نصار يصور مشاهد "ليالينا" في مصر الجديدة

بدأ النجم الأردني إياد نصار تصوير مسلسله الجديد باسم "ليالينا"، والمقرر عرضه في رمضان القادم، إنتاج سيرنجي، إخراج أحمد صالح، قصة سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح .
يستكمل نصار مشاهده في المسلسل اليوم بمصر الجديدة، وتدورأحداثه فى فترة الثمانينات بحى الزمالك حول أربع شخصيات البطل إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين.
مسلسل "ليالينا" من بطولة إياد نصار و يشاركه كل من غادةعادل وخالد الصاوي، صابرين، كما يشارك في العمل عدد من الفنانين الشباب منهم: نهى عبدين، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق.
الجدير بالذكر أن "نصار" قد لاقى نجاح على مستوى الدراما خارج رمضان بعدما قدم مسلسل من بطولته «حواديت الشانزليزيه» وقدم شخصية رياض في فترة الخمسينات.
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