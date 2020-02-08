بالصور.. عمرو دياب يشعل جدة بأجمل أغانيه

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائياً في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، وحمل الحفل شعار "كامل العدد". وقدَّم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره أبرزها : "أدام مرايتها، عم الطبيب، يوم تلات، تحيرك.. وأغاني أخرى. تحيرك.. وأغاني أخرى. يذكر أن يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي نهاية الشهر الجاري، وذلك في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، ومن المقرر حضور عدد كبير من محبيه وجمهوره. Advertisements

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