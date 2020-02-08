الليلة.. طارق الشيخ يستقبل عزاء والده في الشرابية

يستقبل المطرب الشعبي طارق الشيخ عزاء والده، مساء اليوم، السبت، فى شارع الشركات بميدان أبو العزم فى الشرابية بمحافظة القاهرة.

الجدير بالذكر أن المطرب طارق الشيخ يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه

الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم واحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى ويشمل 8 أغانى متنوعة.