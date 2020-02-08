قبل انطلاقه بساعات.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، الدورة الثالثة والتي تحتفي بالفنان القدير صلاح السعدني كشخصية الدورة، برنامج حفل الافتتاح والذي يقام اليوم السبت في السادسة مساء، على مسرح د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون، برعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم.

ومن المقرر حضور الحفل كل من ممثل للسفارة الروسية بالقاهرة بمناسبة حلول روسيا ضيف شرف المهرجان والاحتفال بالعام الثقافي المصري الروسي 2020، د. أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان د. حسن

عطية، والفنان سامح الصريطي ود. محمد أمين عبد الصمد، ود. أحمد عبد العزيز، ونخبة من المبدعين المصريين والعرب والأجانب من 15 دولة.

ويبدأ برنامج الحفل بالسلام الوطني، يعقبه عرض فني قصير، يليه كلمات افتتاحية، ثم تكريم لجنة المشاهدة المكونة من د. أحمد عبد العزيز، المخرج محمد حجاج، المنتجة أروي قدورة، والاعلان عن لجنة التحكيم المكونة من عماد الوسلاتي – تونس، Alain bressand – فرنسا، مبارك المزعل – الكويت، د. سامية حبيب

– مصر- الفنان فادي فوكيه مصر .

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ويتم تكريم شخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني وتسلمه درع الدورة الثالثة، وعقب انتهاء المراسم الافتتاحية يشاهد الجمهور العرض الكوري " المنزل " بطولة يونج لي وإخراج كيونج هوا، على مسرح سينما الهناجر.

ثم يقدم العرض المصري "الممثل" ومدته 20 دقيقة ، وهو عن مسرحية "الراوى فى مسرحية الليلة" تأليف الفنان خالد الصاوي، تمثيل وإخراج خالد إبراهيم.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يشارك به 16 عرض مسرحي و15 دولة ويعقد ورشا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجام رائد السيكو دراما الفنان القدير محيي اسماعيل في حفل الختام .