نجمة "ذا فويس" بعد خلعها للحجاب:الفن والحجاب لا يلتقيان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة على خلعها للحجاب، ردت نجمة "ذا فويس" الفنانة السورية ​بتول بني​ على الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب قرارها هذا، إذ قالت أنه قرار شخصي، مؤكدةً أن الفن والحجاب لا يلتقيان، وأن ما تريد إيصاله من رسالة خاصة بالفن لن تصل بارتدائها للحجاب، مردفة أن الأمر شكلي وأنها بالحجاب أو بدونه لن تتغير.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "الجمعة في مصر" أنها لا تقلل من أهمية الحجاب، قائلةً:"إن شاء الله مع الأيام ربنا يهدينا، أنا عندي فن بدي قدمه وأعتبر الفن رسالة ولدي صوت بدي وصله لكل أنحاء العالم".

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