خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت فنانة مصرية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أشاروا إلى انها لا تزال تحافظ على ملامح وجهها الطفولية إلى اليوم.

ومن ناحية أخرى، كانت أثارت صورة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها عبد الوهاب بلقطة أثارت قلق الجمهور.

وبدت عبد الوهاب في الصورة تجلس في أحد الأماكن، وتضع يدها على رأسها وكأنها منهارة، بينما يظهر زوجها الفنان المصري حسام حبيب إلى جانبها محاولاً مواساتها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عما حصل مع عبد الوهاب.

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