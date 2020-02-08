ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الأردني ​يزن السعيد​ أغنيته الجديدة "في البدايات"، من كلمات ​أحمد علي موسى​، ألحان ​نادر نور​، وصوّرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج ​تامر جاهد​.

تتميّز الأغنية باللحن الدافئ والكلمات المعبّرة، إضافة الى صوت يزن وإحساسه العالي.

وتواصل موقع "الفن" مع يزن، الذي أعرب عن سعادته بعمله الجديد، وقال: "الأغنية مصرية درامية تحمل معها قصة حب كثر عاشوها والتي تنتهي بفراق واشتياق ومحاولة نسيان ذكريات الماضي، من كلمات أحمد علي موسى وألحان نادر نور، الذي لحّن أغنية (لو على قلبي) للفنان فضل شاكر و(لو تعرفوه) للفنانة إليسا، وتوزيع ​طارق توكل​، وتم تصوير الكليب في دبي بعدسة المخرج تامر جاهد، وهذا أول عمل له".

وأضاف يزن أنه إختار أن يصوّر العمل من دون سيناريو، ليحكي واقع قصة حب عاشهان وكيف تغلب عليها مع الوقت.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- يزن السعيد يكشف قصة حبه "في البدايات".. وهذا ما قاله عن عمله الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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