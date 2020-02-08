هايدي موسى تعلن مفاجأة للجمهور-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​هايدي موسى​ صور جديدة لها بفستان قصير باللون الاسود، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعلنت هايدي من خلال هذه الصور عن مفاجأة جديدة تحضرها للجمهور، معلّقة على الصور بالقول: "مكنتش هنزل سيلفي اول صوره بس لقيت ضحكتين ورا زي القمر و انا مكنتش واخده بالي قولت لازم تنزل، ايه رأيكم في الميكب بعرف اعمل لنفسي؟، كملووو الصور للآخر صور كتير و اسبووع ماشاءالله حااافل استنوا مفاجأه حلوه اوووي آخر الاسبوع يوم الجمعه هعلن عنها قريب و احلى حاجه اني هشوفكم فيها".



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