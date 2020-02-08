نيكي ميناج تطرح "Yikes"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اطلقت النجمة العالمية ​نيكي ميناج​ اغنيتها الجديدة "​Yikes​" على يوتيوب والتطبيقات الموسيقية العالمية، وبدأت الأغنية بتحقيق رواج كبير بين الجمهور على منصات الإنترنت.

الجدير ذكره ان نيكي ميناج شكّلت مؤخرا صدمة كبيرة لمتابعيها بعد أن كتبت منشورًا غامضًا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم حذفته بسرعة.

وكتبت نيكي البالغة من العمر 36 عامًا :"expecting a بمعنى أتوقع أو انتظر"، من دون أن تكشف أي تفصيل، وحذفتها وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفسر البعض منشورها بأنها حامل، وذلك بعد زواجها من حبيبها كينيث بيتي.

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