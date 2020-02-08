ميرنا وليد - بيروت - طمأنت الفنانة الاردنية ​نداء شرارة​ محبيها عليها بعد فترة حزينة جدا بسبب فقدان شقيقها بحادث سير، وقالت في حديث خاص مع الفن: "الحمدلله انا بخير لكني مريضة من يوم توفي شقيقي ويبدو التعب على صوتي، نريد ان نتابع الحياة الصعبة على أي حال، كان عندي حفلات وحفلات زفاف التغت بين شهر 1 وشهر 2 ، انشاءلله بشهر اذار المقبل سأتابع نشاطي الفني وسأصدر اغنية بمنتصف شهر 3 تقريباً".

واختتمت: "الله يصبرنا ويكون معنا الموت ابشع ما قد يحصل معنا بالحياة ، واشكر كل من دعمني معنويا ووقف الى جانبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- بعد وفاة شقيقها هذا ما قالته نداء شرارة..وهل ستستعيد نشاطها الفني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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