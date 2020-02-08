ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورة لها على حسابها الخاص بيّنت من خلالها انها لا تعيش حاليا قصّة عاطفية، اذ انها علّقت على الصورة قائلة: "ردّة فعلي عندما يتكلم الناس عن عيد الحب".

واثارت هذه الصورة جدلا كبيرا بين المتابعين، الذين كانوا يظنّون ان هيفا تعيش قصة حب.

الجدير ذكره ان هيفا تصوّر مسلسل "​اسود فاتح​"، من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته معتصم النهار، أحمد فهمي، صبري فواز، عمر السعد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الصورة كشفت هيفا وهبي حقيقة إرتباطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.