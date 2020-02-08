ممثلة كويتية تكشف إصابتها بالسرطان بمرحلة خطيرة.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​الممثلة الكويتية جواهر​ إصابتها بمرض ​السرطان​، وطلبت الدعاء من متابعيها، الذين تعاطفوا معها وتمنوا لها الصحة والسلامة، على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت جواهر عبر صفحتها الخاصة صوراً لها من داخل المستشفى، الذي تتلقى فيه العلاج، إلا أنها لم تكشف عن وجهها وإكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج، وجزءاً من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها، وعلّقت: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".

وأضافت :"إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب".

من جهتها، نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ صورة لجواهر عبر صفحتها الخاصة، وعلّقت: "الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره. ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا".

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