بأعلى راتب.. سيميوني يتفوق على زيدان وكبار البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتربع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، على عرش قائمة المدربين أصحاب الأجور الأعلى في مختلف أنحاء العالم. ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً نقلاً عن "ليكيب" الفرنسية، كشفت من خلاله أعلى رواتب مدربي كرة القدم حول العالم. ووفقاً للتقارير، جاء سيميوني في المركز الأول براتب شهري يقدر بـ3.6 مليون يورو، يليه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـمانشستر سيتي الإنجليزي ثانياً (1.94 مليون يورو شهريا). وحل البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث بالقائمة براتب شهري قدره 1.46 مليون يورو، وتساوى مع الألماني يورجن كلوب (ليفربول). Advertisements وجاء الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الترتيب الخامس براتب شهري قدره يقترب من 1.4 مليون يورو. ويأتي خلف زيدان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بـ1.38 مليون يورو شهرياً مع إنتر ميلان، بينما وصل كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني، إلى 500 ألف يورو.



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