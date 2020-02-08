نجم "طيور الجنة" يحتفل بخطوبته وسط الأهل والأصدقاء.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتاد الأطفال بجميع دول العالم العربي على مشاهدة قناة "طيور الجنة"، كونها تقدم محتوى مناسبا للأطفال، واليوم كبر أبرز نجوم القناة وهما الوليد وشقيقه المعتصم مقداد، ابنا مالك "طيور الجنة" خالد مقداد، الشهيران بـ"وليد وعصومي".

الوليد مقداد وهو الابن الأكبر لمالك قناة "طيور الجنة" خالد مقداد، احتفل مساء الجمعة، بخطوبته وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء ونجوم القناة، الذين ترعرعوا سويا وسطع نجمهم في قناة الأطفال الأكثر شهرة بالوطن العربي.

وقدم المعتصم مقداد، التهنئة والتبريكات لشقيقه الأكبر الوليد، بمناسبة خطوبته، بمشاركة صور حفل الخطوبة على حسابه بموقع إنستغرام، قائلا: "أخوي وحبيبي وأسطورتي.. لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت".

وتابع المعتصم: "كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما أنت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير أكتر من حالك".

وأردف: "عمري ما توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد.. بس أكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.. فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي".

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وانطلقت قناة "طيور الجنة" في عام 2008، كقناة مخصصة للأطفال، وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين من الأطفال بواسطة أطفال مثلهم، مقلدين حركاتهم ولعبهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي.

وأخرجت "طيور الجنة" نجوما كثرا، طوال مدة انطلاقها، أبرزهم الفنانة حلا الترك، التي تلالأ نجمها الآن، وأيضا الوليد والمعتصم مقداد، وديمة بشار، وأمينة كرم التي أثارت الجدل كثيرا بسبب ارتدائها الحجاب ثم خلعه.

وكانت صورة تم تداولها منذ وقت سابق، للمعتصم مقداد، وبجواره سيارة "لامبورجيني"، قد أثارت جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أغلى السيارات الموجودة في العالم، وتم تداولها بشكل واسع، على أن والده خالد مقداد اشتراها له بعد تخرجه من الثانوية؛ ما جعل بعض الرواد ينتقد الشاب ووالده.

وجدير بالذكر أن خالد مقداد، مالك قناة "طيور الجنة"، ولد في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية وهو من أصل فلسطيني، وأسس فرقة "طيور الجنة" الفنية للأطفال في عمان، وأنتج الكثير من الأناشيد التي تعنى بالطفل والوطن.