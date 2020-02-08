زوج كارمن سليمان: استخدمت حيلة ذكية لتعترف بحبها لي.. والأخيرة: "وقعني"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الملحن المصري مصطفى جاد إنه استطاع أن يجبر زوجته كارمن سليمان على الاعتراف بحبها له خلال فترة التعارف بينهما، موضحا أنه استخدم حيلة ذكية حيث كانا صديقين ويتحدثان بشكل يومي عن الحياة الفنية ومختلف أمور الحياة إلى أن اختفى من حياتها تماما، مبينا: "مبقتش أرد على التليفونات ولا تشوفني".

وأضافت كارمن سليمان في تصريحات تلفزيونية خلال حلولها وزوجها ضيفين ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي أنها ظلت 4 أو 5 أيام لا يتحدث معها إطلاقا متابعة: "أنا مش عاوزة أبين له حاجة وبعدها اتصلت بيه قالي موجود وسألته مبتكلمنيش ليه قالي مش حابب أبقى تقيل قلتله لأ عادي".

واستطرد مصطفى جاد قائلا إنه كان ينتظر مكالمتها الهاتفية، معربا عن فرحته بهذا الموقف غير أنه تصنع "اللامبالاة" وقتها كي تنجح خطته ويجبرها على الاعتراف بحبها له، مبينا: "اعترفت لي بحبها بعد 3 أيام".

وبشأن قصة زواجه بالفنانة كارمن سليمان، قال إنه حاول الارتباط بها على مدار 8 أشهر، لافتا إلى أنه التقاها للمرة الأولى في مكتب صديق له يعمل موزعا موسيقيا، مردفا: "يومها مكنتش كائن قمر، كانت مكهربة الدنيا وكان عندها 18 سنة".

وقال مصطفى جاد: "قلتلها هاي قالتلي باي في ساعتين، مع إني كنت بعطف وألطف عشان أفتح سكة"، وأضافت "كارمن" أن هذه المقابلة كانت في الشتاء، ولم تشعر أنها في أفضل حالاتها في هذا الفصل، مردفة: "الدنيا كانت في منتهى اللطافة وساعتها كنت لابسة الدولاب كله سلمت عليه".

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وقال مصطفى جاد: "أول ثانية شوفتها فيها قلت دي مراتي"، وردت كارمن سليمان قائلة: "وقعني".

وأشار مصطفى جاد، إلى إنه لا يهتم بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي عكس كارمن زوجته التي تحب استخدامها وبالتالي فإنها تمتلك كلمات المرور الخاصة بكل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا: "لو هعمل مصايب مش هعملها على التليفون".

وأعلنت كارمن سليمان عن رغبتها في إجراء عملية تجميل إلا أنها تؤجل هذه الخطوة حاليا وقالت: "مش دلوقتي خالص لسه شوية كده".