غيرة بين رحيم وبهاء الدين محمد بسبب إليسا

كتب الملحن محمد رحيم ردا على تغريدة على موقع التغريدات "تويتر" للفنانة إليسا قال بها: "والله يا إليسا يا حبيبتي، الأستاذ الكبير بهاء الدين محمد أستاذنا العبقري أنا شايف إن تصريحه كتير مستفز، أنه عامل لك أهم غنوة في 2020، وكله ثقة، عموما، هو من حقه طبعا علشان دة مش أي حد، ولكن معذور طبعا أصل محدش يعرف حجم المصايب بكرة نشوف إن شاء الله".

ذلك بعدما أثار الشاعر الكبير بهاء الدين محمد غيرة "رحيم" الفنية على خلفية التصريح الذي أدلى به مؤخرا لأحد المواقع الإخبارية وقال به أن أغنية «هعتبرك مت» التي يتم تحضيرها لألبوم "إليسا المقبل، ستكون أغنية 2020 بلا منازع، وذلك لأن كلماتها ستكون مفاجأة للجمهور بشكل عام".

وبينما تقف إليسا على تحضيرات ألبومها المقبل، تستعد لإحياء حفل عيد الحب يوم 14 من فبراير الجاري في القرية العالمية بدبي.

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