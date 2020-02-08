شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفل كامل العدد بجدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط حشد جماهيرى كبير، أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائيا أمس الجمعة، فى منطقة سما الغربية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، مقدما عدد كبير من أغانيه الجديدة بالإضافة إلى بعض أغانى الألبوم الجديد "سهران" المقرر طرحه 12 فبراير الجاري بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.





وفاجأ الهضبة جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة، كما أطرب الجمهور بعدد من الأغنيات القديمة والحديثة له والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية والمنظمة للحفل، أعلنت نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، حيث أحيا حفلا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.





ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير الجاري ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل دبى.





ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم 12 فبراير الجارى، بعد أن طرح بروموهات 3 أغنيات من الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وهى "عم الطبيب" ، "هيعيش يفتكرنى" و"ياروقانك".





وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامى سمير.

















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