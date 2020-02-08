شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي وآسر ياسين فركش تصوير "في كل أسبوع يوم جمعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة منة شلبي والنجم آسر ياسين من تصوير مسلسلهما "في كل أسبوع يوم جمعة"، أمس الجمعة في الديكور الخاص بالعمل، حيث يعرض المسلسل على احدى المنصات الالكترونية، وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى وأصبح تريند على مواقع التواصل الإجتماعى.

وتدورأحداث "كل اسبوع يوم جمعة" حول فتاة "تدعى نور" – "منة شلبى"، تعيش مع والدها رشدى الشامى ووالدتها عارفة عبد الرسول، ولديها شقيقها - خالد أنور، وشقيقتها "مي الغيطى"، ومع بدء الحلقة الأولى تتفاجأ عائلتها بموتها، حيث تبدأ العائلة فى مراسم دفن الجثمان، وأثناء صلاة الجنازة عليها، نجد ثرثرة أهل الحارة عليها، والدعوات بعدم الصلاة على الجثمان، لنجد مشاعر قاسية عن البشر حتى فى حالة الموت، ومع تصاعد الأحداث، نجد نور – منة شلبى تستفيق من موتها المزور، وتبدأ فى النزول من عربة الموتى، لتدخل فى منزل قديم تقطن به والدة "عماد" – آسر ياسين، وهو الشاب المعاق ذهنيًا، ونجد مع الحدث "الجلل" سوسن بدر والدة ذلك الشاب المعاق، تبدأ فى شرح طقوس المنزل وكيفية التعامل مع عماد.

المسلسل يوضح الحقيقة البشرية التى تغمض عنها الأعين، وهى هل يتكيف الإنسان مع الظروف ويتأقلم عليها مهما كانت قاسية؟.. أو هل يضحى الإنسان لنفسه من أجل العيش بطريقة واضحة أمام المجتمع؟.. أسئلة كثيرة إنسانية يتناولها "كل أسبوع يوم جمعة ".

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مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبية وسمرعبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثيرمن التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

يشار إلى أن مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من آسر ياسين، منة شلبى، سوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وآخرون، تأليف ابراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.