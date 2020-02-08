نداء شرارة : ” مريضة من يوم توفى شقيقي “

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 11:53 صباحاً - خرجت الفنانة الأردنية ” نداء شرارة ” بتصريحات صحفية لطمانة جمهورها ومحبيها عليها بعد وفاة شقيقها الذي توفى منذ فترة إثر تعرضه لحادث سير .

وتحدثت نداء شرارة عن إنها منذ وفاة شقيقها وهي مريضة وأثر ذلك على صوتها فقالت : ” الحمد لله أنا بخير لكني مريضة من يوم توفي شقيقي ويبدو التعب على صوتي .. نريد أن نتابع الحياة الصعبة على أي حال ” .

وعن استمرار نشاطها الفني وعودتها مرة أخرى قالت : ” كان عندي حفلات وحفلات زفاف اتلغت بين شهر 1 وشهر 2 .. إن شاء الله بشهر مارس المقبل سأتابع نشاطي الفني وسأصدر اغنية بمنتصف شهر 3 تقريبا ” .

وتابعت : ” الله يصبرنا ويكون معنا .. الموت أبشع ما قد يحصل معنا بالحياة .. وأشكر كل من دعمني معنويا ووقف إلى جانبي ” .