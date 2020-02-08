شاهد جريمة مُفجعة.. لبنانية تضع “السم” لزوجها السوري وتصور احتضاره بحضور أطفاله

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 11:53 صباحاً - كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي في لبنان مساء أمس الخميس، التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل شاب سوري على يدي زوجته اللبنانية في منزله ببلدة “الناعمة” الجبلية. ووفقًا لبيان المديرية فإن الجريمة تعود لمنتصف الشهر الماضي، وأن تأخرت بالكشف عن التفاصيل حتى انتهائها كشف خيوط الجريمة والوقوف على كافة الملابسات. وتفيد المعلومات بأن الزوجة “ن . ش” “29 عامًا” لبنانية، قامت بوضع “السم” لزوجها عبدالرحمن العكاري “34 عامًا” سوري الجنسية، وذلك بالاتفاق مع عشيقها.



ولم تتوقف الزوجة عند هذا الحد، فبحسب البيان فإنها قامت بتصويره وهو يوصى أبنائه على الخير أثناء احتضاره.

اللحظات التي وثقتها زوجته أفرجت عنها المديرية العامة مرفقة مع البيان، ولكن الذي لم تفرج عنه، هو تأكيدها بأن عملية القتل تمت بعدما القيه حجرًا كبيرًا على وجه الزوج السوري لتأكيد موته.

وفي 16 يناير الماضي، عثرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على جثة العكاري داخل منزله في منطقة الناعمة، مصاباً بضربة على رأسه بحجر كبير الحجم بالقرب منه. وتم إلقاء القبض على الزوجة ثم على عشيقها، الذي كان في طرابلس، بعد يومين من وقوع الجريمة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات.