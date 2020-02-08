شاهد.. قمر ترقص على انغام “دانس مونكي” بشكل طريف!

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 11:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”. وظهرت قمر في الفيديو وهي ترقص على انغام االاغنية الشهيرة “دانس مونكي” للمغنية الاسترالية المعروفة باسم “Tones and I”. وعلقت قمر على الفيديو قائلة: “قوليلي صايرة شاطورة ع تيك توك????????#ع فكرة هل اغنية كتير بحبا جيمي ???????? واليوم كلو عم أتصور عليها لضحك جمجومتي????”. وكانت قمر قد نشرت فيديو اخر على نفس التطبيق ظهرت فيه وهي تتمايل على انغام اغنية “يا طبطب…ودلع” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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