قائمة أجمل 100 امرأة في العالم بينهن نجمتين عربيتين

متابعة بتجــــــــــرد: تصدرت نجمة “حرب العروش” الممثلة إميليا كلارك قائمة موقع TOP BEAUTY WORLD لأجمل 100 امرأة في العالم لعام 2019، أمام آمبر هيرد في المرتبة الثانية، والثالثة أليكساندرا دادريو والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون، والسادسة سيلينا غوميز.

وفي حصة النجمات العربيات في القائمة، حصدت النجمة المصرية هايدي موسى المركز السبعين، واحتلت نجمة “ستار أكاديمي” الجزائرية سهيلة بن لشهب المرتبة الـ 97. وتوزعت نجمات العالم وفق التقييم الذي وضعه ثلاثة من أشهر أطباء التجميل في لوس أنجليس على الشكل التالي: جينيفير لورانس في المرتبة 11 الممثلة التركية هاندا ارتشيل في المرتبة 12 أدريانا ليما في المرتبة 13 كاندال جينير في المرتبة 22 ريهانا في المرتبة 23 توبا بويوكستون في المرتبة 27 Advertisements تايلور سويفت في المرتبة 29 سكارليت جوهانسون في المرتبة 32 جيسيكا ألبا في المرتبة 54 أريانا غراندي في المرتبة 59 مونيكا بيلوتشي في المرتبة 77 ناعومي سكوت في المرتبة 79 بيونسيه في المرتبة87

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