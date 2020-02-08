بالفيديو – أبطال مسرحية أحمد عز يحتفلون بعرضها بطريقة خاصة

متابعة بتجـــــــــرد: نشر مدير أعمال الفنان أحمد عز، على حساب يحمل اسم الأخير على “إنستغرام”، مقطع فيديو يظهر فيه أبطال مسرحية “علاء الدين” وهم يحييون الجمهور بعد أول ليلة عرض للمسرحية، والتي انطلقت في القاهرة يوم الخميس الماضي 6 شباط (فبراير)، ليظهر فريق العمل وهم يجرون نحو بطل المسرحية أحمد عز ويحملونه ويرفعونه للأعلى، وسط صيحات الجمهور.

يذكر أن مسرحية علاء الدين”، هي العمل المسرحي الأول للفنان أحمد عز، والتي قدمها في عرضها الأول ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، الذي أقيمت فعالياته في المملكة العربية السعودية وحققت نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيراً فاق كل توقعات صناع المسرحية.

وشهد عرض القاهرة حضوراً جماهيرياً كبيراً ووضعت لافتة كامل العدد قبل حفل الافتتاح بفترة كبيرة، كما حضر العرض الأول للمسرحية في مصر المخرجة ساندرا نشأت ورجل الأعمال وليد مصطفى.

يشارك في مسرحية “علاء الدين” بجانب أحمد عز، كل من تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام اسماعيل وسامي مغاوري، محمد جمعة.