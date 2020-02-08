بالفيديو – أحمد حلمي يغني ويمازح الجمهور بطريقة مميزة

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد حلمي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، فيديو جديد ظهر خلاله وهو يخاطب جمهوره وأنه سوف يفاجئهم بغناء مهرجان بنت الجيران، حيث قرر أن يتجه للغناء، وسأل جمهوره إن كان صوته جيداً أم لا، وبدأت الأغنية ليظهر حلمي وهو يحرك شفتيه وفي الخلفية كان صوت مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ليفاجأ الجمهور بظهور شاكوش بجوار حلمي وتنكشف الحقيقة.

وعلّق حلمي على الفيديو كاتباً: “إيه رأيكم في صوتي؟ بس عايزكم تعذروني إن أنا عندي برد”.

يذكر أن شاكوش قدم مؤخرا مهرجان “بنت الجيران” مع عمر كمال، ولاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً، فخلال شهرين تقريبا، شوهدت أكثر 70 مليون مرة على موقع يوتيوب، فقط، بينما حصدت المركز الثاني في قائمة الأغاني الأكثر استماعا عبر ساوند كلاود.

كما يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد حلمي أن فيلم “خيال مآتة”، الذي عرض موسم عيد الأضحى الماضي وحقق إيرادات جيدة، وإن لم ترق إلى ما كان يحققه حلمي في أفلامه السابقة.