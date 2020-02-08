بلقيس بإطلالة غير عادية في مقاطع فيديو غريبة تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن النجمة بلقيس فتحي تستعد لطرح عمل غنائي مصوّر جديد خلال الأيام القريبة المقبلة، حيث عمدت على الترويج له من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت بلقيس مقاطع فيديو خطفت بها الأنفاس، حيث ظهرت فيها بمشاهد سريعة وبإطلالة غير عادية. ومن الواضح أن الكليب الجديد سيكون حزيناً، حيث يظهر بوضوح من خلال الفيديوهات أن بلقيس تمرّ بحالة صعبة وتتواجد في إحدى المستشفيات.
مفاطع الفيديو التي شاركتها بلقيس مع الجمهور حصدت مئات آلاف المشاهدات بعد ساعات قليلة على نشرها عبر حسابها في موقع “إنستجرام”، وهو ما يدلّ على حماس محبّيها وتشوّقهم لمشاهدة العمل.
وكانت بلقيس قد أعلنت في وقت سابق عن عمل فني ضخم تحضّر له وسيبصر النور مطلع العام 2020 الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن بلقيس طرحت مؤخراً أغنية عراقية بعنوان “يا قلبي توب”، وهي من كلمات رامي الهادي وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير.
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