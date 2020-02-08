سيف نبيل يفاجئ جمهوره بفيديو كليب “فوك القمة”

متابعة بتجـــــــرد: أطلق النجم العراقي سيف نبيل فيديو كليب أغنيته الجديدة “فوك القمة” من ألبوم “انتهى الموضوع”.
أغنية “فوك القمة” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، وهي باللهجة العراقية التي اشتُهر بتأديتها سيف.
أما فيما يتعلق بالفيديو كليب، فهو من إخراج عماد خاتون، ويتميز بطابع خاص يظهر فيه سيف بطريقة جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة.
وكان سيف نبيل قد طرح مؤخراً أغنية بعنوان “سلمية”، دعماً للثورة في بلده العراق.
من جهة أخرى، سيقوم سيف بجولة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتواجد يومي 22 و29 فبراير الجاري في سان دياغو وديترويت تباعاً، ثم سيكمل جولته في شهر مارس، حيث سيحي حفلين آخرين في ديترويت وساكرامينتو في 7 و14 مارس تباعاً.
يذكر أن سيف نبيل يستعد لعدة مشاريع فنية، وأعمال جديدة بالتوازي مع حفلاته وسيتم الكشف عنها قريباً.
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