أحلام تشارك الجمهور الخطوة الأروع في مسيرتها الفنية

متابعة بتجـــــــــرد: لم تكن ليلة الثالث من فبراير 2017، ليلة عادية في دبي، فقدت احتضنت المدينة الإماراتية الساحرة واحدة من أجمل الحفلات الفنية التي أحيتها النجمة أحلام الشامسي في “أوبرا دبي”.

شهدت تلك الأمسية نجاحاً جماهيرياً كبيراً لـ”أحلام” في “أوبرا دبي”، فأصبح الحفل محطّة لا تنسى في سجلّ هذا الصرح العريق، الذي استقبل نخبة من أهم الفنانين العرب والأجانب.

وبعد ثلاث سنوات، أحبّت أحلام أن تشارك الجمهور بأجمل مقتطفات الحفل، فنشرت كواليس الأمسية الأسطورية عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أحلام أعربت عن سعادتها بمشاركة هذه اللحظات مع الجمهور، فكتبت في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “فخوره بهذه الليله اوبرا دبي عطيتها كل مجهود من كل قلبي لجمهوري لذا قررت ان هذه الحفله يجب ان ترى النور حفل عظيم كجمهوري الذي يستحق مني دائماً الجميل اخترت اهم تيم من حيث الفرقه الموسيقيه المسرح الاضاءه الصوت الهندسه الچرافيكس و اخترت اهم المسارح اوبرا دبي”.

Advertisements

وتابعت: “وحصرياً كواليس حفلي في اوبرا دبي شي ما شفتوه وهذا الحفل كانت الخطوه الاروع في مسيرتي الفنيه حيث اني اقمت هذا الحفل بعد ان اسست شركه خاصه فيني لأتوج مسيره حافله في بلادي الامارات اردت ان ترى هذه الحفله النور لذا اهديكم اياها بعد قليل”.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام قدّمت في هذا الحفل باقة من أجمل أغنياتها نذكر منها “علشانك”، “ليه يا دنيا”، “هذا أنا”، “تدري ليش أزعل عليك”، “أحتاجك أنا”، “يلازمني خيالك” و“هلا يا مرحبا وأهلا”.