فجر السعيد تهاجم أصالة وتطالب سالم الهندي بالاعتذار.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد للهجوم على الفنانة السورية أصالة نصري مجددا، وذلك على خلفية إحياء الأخيرة حفلا غنائيا في حفلات ليالي فبراير الكويت 2020 التي تنظمها شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" حيث أدت أصالة أغنية من التراث الكويتي حملت عنوان "سامرية" للفنانة عائشة المرطة؛ الأمر الذي فتح عليها بابا من الانتقادات.

وأطلقت فجر السعيد عدة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، هاجمت فيها أصالة واستدعت المدير التنفيذي لروتانا سالم الهندي للتدخل ثم طالبته بالاعتذار، وذلك في إطار تأكيدها على أن أصالة غنت من التراث الكويتي بشكل خاطئ، وكتبت فجر ساخرة من الفنانة السورية: "الله يرحم عايشه المرطه والحمدلله انها ماتت قبل هاليوم".

وأضافت فجر السعيد: "تراث #عايشه_المرطه أعتقد مو لعبه بإيد كل من هب ودب #سالم_الهندي كونك مجنس حديث ليس لك ارتباط وثيق بتراثنا الغنائي هذا لايعني بأن تخلي من هب ودب يلعب فيه مهوووووووو أسأل أهل التراث يجوز اللي صار اليوم".

وتساءلت السعيد عن سبب عدم غناء أصالة من التراث البحريني على اعتبار أنه الأولى كونها تحمل الجنسية البحرينية، مشيرة إلى غنائها للمغنية الكويتية الراحلة عائشة المرطة بطريقة خاطئة، فواصلت "فجر" تغريداتها بنشر مقطع فيديو من حفل أصالة في الكويت وعلقت: "#أصاله بما إنها #بحرينية الجنسية ليش ماغنت #يلومي_يلومي_حامض_حلو من التراث البحريني أو #عذاري_وين_الماي_وينه".

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وتابعت: "بدلا من الغناء للمرحومو #عايشة_المرطه وتقول الكلام غلط واللحن لم يجيدوه (#أصاله تقول أبچري يعني إبشري) صوصو ابچري يعني تعالي مبچر / ابشري يعني تامرين امر هناك فرق".

وطالبت فجر السعيد، المدير التنفيذي لـ"روتانا" سالم الهندي بالاعتذار كونها ترى أنه لا يفهم التراث الموسيقي الكويتي فكتبت قائلة: "#سالم_الهندي يجب أن يعتذر لتراث #عايشه_المرطه بسبب المأساااااااة اللي صارت اليوم هذا عيب اللي ما يفهم بتراثنا ويمسك مسؤولية موسيقية".

وتدخل مغرد طالب بالتغيير كل عام في مهرجان ليالي فبراير الكويت حتى لا تظهر ذات الوجوه كل عام، فقال: "أستاذة فجر ما يصير مهرجان فبراير يلغي عقده بشركة روتانا الصراحة التغيير مطلوب مو كل سنة نفس الوجوه"، وهو ما ردّت عليه "فجر" بالتأكيد لأن شركة روتانا منشغلة بالحفلات التي تقام في المملكة وقالت: "المفروض خصوصا إن روتانا مشغولة بحفلات المملكة".

وتابعت فجر السعيد في تغريدة أخرى قائلة: "أتمنى لجنة البحث بالجناسي المزمع إقامتها تفتح ملفات كل من تجنس بخدمات جليلة وهو لا يستحقها ولم تستفد الكويت منه استفادة ملموسة يعني على سبيل المثال مو معقول يتجنس واحد خدمات جليلة لإنه أنتج حفلة مثلًا، الخدمات الجليلة شي يستفيد منه الوطن مهووووووووووووو".