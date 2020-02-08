احتجاجات تطالب بمحاكمة دنيا بطمة وشقيقتها بسبب "حمزة مون بيبي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نظم العشرات من ضحايا حساب "حمزة مون بيبي"، بالتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مراكش بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ضد الفنانة دنيا بطمة، وسط مطالبات بتقديمها للمحاكمة على خلفية تورطها في الحساب على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، والمخصص للتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم.

وتسبب الحساب في غضب عارم من قبل المواطنين المغاربة الذين تجمعوا في وقفة احتجاجية، مطالبين بمحاكمة "بطمة"، بتهمة الإساءة لسمعة المغربيات، بقولهم: "وسختنا".

إحدى المتظاهرات طالبت بضرورة القبض على دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، واصفة إياهما بمافيا العقار وتبييض الأموال، وشاركت أيضا الفاشينيستا سلطانة الجزائرية في الوقفة بصفتها ضحية من الضحايا، مؤكدة أن المحاكمة لابد أن تكون عادلة ولا داعي لتأخير الحكم.

وكانت الشرطة المغربية قد استدعت دنيا بطمة بهدف الاستماع إليها على خلفية حساب "حمزة مون بيبي" على موقع "إنستغرام"، والمخصص للتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم، وسط نفي متكرر من قبل "بطمة" وزوجها محمد الترك، بوجود أية علاقة لها بهذا الحساب.

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وقال محمد مديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، الذي فجر ملف القضية، خلال لقاء تلفزيوني سابق، إن اسمي دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام وردا في التحقيق بشأن حساب "حمزة مون بيبي".

كما رفعت مريم سعيد دعوى قضائية اتهمت فيها بطمة بالإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة عنها وإفشال زواجها قبل يوم واحد من العرس.

وجدير بالذكر أنه بلغ عدد الموقوفين بسبب حساب ”حمزة مون بيبي“ 6 أشخاص، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ”سكينة غلامور“، ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية، وشخص ثالث كان شهيرا باسم ”صاحب الفيراري“، وذلك بتهمة ”السب والقذف والتشهير والابتزاز على منصات السوشال ميديا.

وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة من الأشخاص، بينهم أصحاب ملاهٍ ليلية بمدينة مراكش وعاملون بها، كانوا يطالبون زبائنهم بمبالغ مالية ويهددونهم بتسريب أسرارهم وصورهم، إضافة إلى استغلال الفتيات جنسيا، وجمعوا ثروات بتلك الطريقة.