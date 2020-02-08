نجمة "ذا فويس" بتول بني ترد على الجدل المثار بشأن خلعها للحجاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت المطربة السورية بتول بني، نجمة برنامج المواهب الغنائية الشهير "ذا فويس"، في نسخته الرابعة على الجدل الذي أثير بشأن خلعها للحجاب موضحة أن هذا أمر شخصي لا يخص أحدا.

وأضافت الفنانة الشابة في تصريحاتٍ تلفزيونية أن الفن والحجاب لا يلتقيان، منوهة أن ما تريد إيصاله من رسالة خاصة بالفن لن تصل بارتدائها للحجاب، مردفة أن الأمر شكلي وأنها بالحجاب أو بدونه لن تتغير.

وتابعت بتول بني، إنها لا تعمل "داعية إسلامية" والمطربة تغني في المطلق ولو غنت وهي بالحجاب لن يكون الأمر منضبطا بالنسبة إليها، منوهة أن هذه التصريحات لا تقلل من قيمة الحجاب قائلة: "إن شاء الله مع الأيام ربنا يهدينا".

وأكدت بتول بني، أن حالة الجدل التي أثيرت بشأن خلعها للحجاب لم تؤثر فيها على الإطلاق، مردفة: "أنا عندي فن بدي قدمه وأعتبر الفن رسالة ولدي صوت بدي وصله لكل أنحاء العالم".

وأردفت نجمة "ذا فويس" أن أسرتها وعائلتها لم يعترضوا على أمر خلعها للحجاب ولم يتحدث معها أحد في هذا الشأن، لافتة إلى أنه أمر يخصها ودللت أنهم كانوا فرحين لها بعد النجاحات التي حققتها في البرنامج خلال مشاركتها في نسخته الرابعة.

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ولم يخلُ لقاء بتول بني عبر قناة Mbc مصر من خلال برنامج "الجمعة في مصر" من أدائها للعديد من الأغاني؛ إذ أدت مقطعا من إحدى أغنيات ألبومها الجديد كما غنت للمرأة الحلبية.

وتستعد بتول بني لطرح ألبوم جديد لها قالت عنه إنه سيكون موجها للشباب، وذلك بعدما أطلقت عدة أغان مؤخرا لاقت نجاحا كبيرا كان من بينها أغنية "يا ناجح".

وخلعت نجمة "ذا فويس" السورية بتول بني، حجابها بعد خروجها من البرنامج عام 2018 بموسمه الرابع، وصرحت أن خلعها للحجاب لم يغير أي شيء بشخصيتها؛ الأمر الذي أثار حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها نشرت أولى صورها من دون حجاب في يونيو 2019 وكانت تتناول الطعام في أحد مطاعم بيروت.

وكانت بتول اشتهرت بعد غنائها الأغاني الجبلية والمواويل في البرنامج؛ ما جعل لجنة التحكيم حينها تشيد بأدائها ويلتف أربعتهم لها.