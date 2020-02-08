هل سخرت أصالة من "ريش" أحلام؟ إليك ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الحرب ما زالت مشتعلة بين الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وتواصلت كلتاهما إطلاق التصريحات النارية تجاه بعضهما كلما أتيحت الفرصة.

وسخرت أصالة، من أحلام خلال حفلها بالكويت الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت"، حيث سألت النجمة السورية جمهورها "عندي فستانين ورا الكواليس حطيتهم احتياط قلت بلكي تعودتوا على التغيير".

وتابعت أصالة حديثها على المسرح قائلة: "ولا ماشي حالي بفستان واحد؟.. عالعموم الريش جاهز".

وهذا الكلام عده المتابعون سخرية من أصالة على إطلالة أحلام خلال حفل ختام "موسم الرياض"، والذي ظهرت فيه الأخيرة بخمس إطلالات، وارتدت ثوبا من المخمل ترافق مع جناحين من الريش وقفازات عليها علامة العين المضادة للحسد.

وكانت الفنانة الإماراتية ردت على سؤال حول إمكانية مصالحتها مع أصالة، بأنها لا تريد فعل ذلك، وأنها انتهت بالنسبة إليها، واتخذت قرارها النهائي في هذا الشأن ولن تتراجع، وأرفقت كلامها بعبارة باللغة الفرنسية "C'est Tout".

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وقد سخرت أصالة من أحلام من قبل، خلال حفلها الذي أحيته في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث كررت الأولى نفس العبارة الفرنسية التي قالتها أحلام وعلقت: "I "know this مثل "C'est Tout".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل منزل الفنانة نوال الكويتية أثناء استضافتها لأصالة والنجمة المعتزلة ريم المحمودي التي كان ظهورها مفاجأة كونها نادرا ما تظهر عبر الإعلام أو في مقاطع فيديو.

وكان الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا وصفه بعضهم بأنه يحمل "رسالة ملغمة" للفنانة أحلام، خصوصا في ظل التوتر" بين نوال وأحلام، لكن العلاقة الهشة تهتز بين الحين والآخر، وكان آخرها عندما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بخبر إلغاء حفل الفنانة نوال الكويتية في "ليلة سهم" في موسم الرياض بسبب تعرضها لوعكة صحية.

يشار إلى أن الفنانة السورية أصالة نصري تألقت بحفلها في الكويت بفستان من توقيع نيكولا جبران، وشاركها الحفل النجم العراقي ماجد المهندس.