تامر فرج لـ"فوشيا": "الرجل محتاج "طبطبة" والست "كلمة تقدير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان المصري تامر فرج، إنه أطلق العديد من التصريحات والنصائح الساخرة بشأن العلاقة بين الرجل والمرأة، لافتا إلى أنه يتعمد ذلك، من أجل جذب الانتباه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن زوجته "ست الستات".

وكان لتامر فرج العديد من التصريحات الغريبة بشأن زيجاته السابقة؛ إذ قال إنه تزوج من جنسيات متعددة، ولكنه يجد أن المصرية أفضلهن، وأشار إلى أنه يفضل أن يتزوج الرجل من المرأة بعد تخطيها سن الـ30، وأن تكون مطلقة مرة على الأقل، حتى تفقد "سمّها"، حسب قوله.

وأوضح فرج في لقاء مع "فوشيا": "الموضوع بسيط للغاية بين الرجل والمرأة يمكن بسهولة حل جميع الخلافات، أرى أن الرجل في حاجة إلى (طبطبة) بينما تحتاج الزوجة لـ(كلمة تقدير)".

وأضاف: "إذا عاد الزوج من عمله وقدمت له الزوجة كوبا من الشاي وجلست بجواره وأشعرته بالحنية، سيمنح لها ما تريد، أما الزوجة فإذا قدمت كوب الشاي لزوجها وقال لها الأخير (تسلم إيدك ربنا يخليكي ليا) ستقدم له أيضا أقصى ما لديها لإسعاده".

ومن جانب آخر، علق تامر على النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الآنسة فرح" قائلا: "الحمدلله، النجاح فاق كل توقعاتي، وأتمنى أن ينال الجزء الثاني نفس النجاح والاهتمام من قبل المشاهدين".

وأردف: "وبالمناسبة، جميع الناس يسألونني عن موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل، سيكون بعد شهر رمضان المقبل، والتأخير ليس ذنبي".

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وواصل: "أما مسلسل حب عمري، فلم أبدأ تصويره بعد ولكن القصة رائعة وأتوقع أن ينال إعجاب الجمهور أيضا، خاصة أن المؤلف فداء الشندويلي دائما كتاباته رائعة".

وكان تامر فرج كشف في لقاء سابق مع "فوشيا" كيفية تعامل زوجته مع المعجبات اللاتي يُعبّرن عن حبهن له بطريقة جريئة في التعليقات على منشوراته بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فرج إن زوجته أحيانا لا تتدخل، وأحيانا ترد بتعليقات على بعض من جمهوره ولكن بأسلوب راق وبأدب، حتى لو وجدت معجبة تعلق بشكل جريء.

وعن إمكانية اقتحام زوجته مجال التمثيل، أوضح تامر فرج إن الأمر يعود إليها، لترد هي قائلة: "أنا لا أستطيع التأقلم مع مهنة التمثيل لأنها متعبة جدا".

وصرح تامر فرج في وقت سابق، أنه تزوج 6 مرات، ولكنه يشعر بالسعادة والاستقرار مع زوجته الحالية، لافتا إلى أن أبرز ما يميزها أنها تفهمه جيدا، وتعرف كيف تسعده وتتعامل مع طبيعة عمله كفنان.