شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق تصويره.. الانتهاء من كتابة نصف حلقات "دهب عيرة" لـ يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مؤلفا مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا من كتابة النصف الأول من حلقات العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يسارع الثنائى على كتابة الـ 15 حلقة الثانية من السيناريو لتسليم الحلقات كاملة نهاية الشهر الجارى، خاصة وأنه تم الاتفاق على كل الخطوط العريضة للأحداث والشخصيات بعد جلسات العمل التى شهدتها الأسابيع القليلة الماضية.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من هذه الأمور الأسبوع المقبل.



يسرا

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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وتتواجد يسرا حالياً في العاصمة الإنجليزية لندن للتسوق قبل بدء تصوير أول مشاهد "دهب عيرة"، حيث أنها لم تستطع لحضور جنازة أو عزاء الفنانة نادية لطفى بسبب ظروف سفرها، حيث صرحت لـ"الخليج 365 أنها تستطع أن تتمالك أعصابها فور سماعها خبر رحيل نادية لطفي، مؤكدة أنها في لندن وقلبها يعتصر حزنا بسبب عدم قدرتها على توديعها وتقبيل يديها ورأسها".