شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي شاكيرا يجتاح السوشيال ميديا بعد حفل السوبر بول ..شاهد رقصة تشامبيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر تحدى المطربة الكولومبية شاكيرا على مواقع السوشيال ميديا، حيث يتم تقليد رقصة تشامبيتا الافرو كولومبية، المستوحى من حفلها الفنى في عرض السوبر بول الأسبوع الماضى، والتى ابهرت من خلال المشجعين بأدائها المذهل المثير للإعجاب.

شاكيرا علقت على محاولات البعض من الجمهور القيام بالرقصة قائلة:"واو.. رأينا استجابة لا تصدق من خلال تحدي تشامبيتا، ما زلت متشوقة لرؤية المزيد من مقاطع الفيديو".

شاكيرا، نشرت صور وفيديوهات من جمهورها على موقع انستجرام، قاموا بتقليد رقصة تشامبيتا، والتي يعود جذورها إلى دولة كولومبيا، حيث قالت من قبل:" أود أن أشكر كولومبيا على منحها لي mapalé وتشامبيتا والسالسا وإيقاعات الأفرو الكاريبي التي سمحت لي بالمشاركة فى Super Bowl الذي حلمت به منذ أكثر من عقد".



المطربة شاكيرا

ونشرت شاكيرا من قبل فيديو لمجموعة كبيرة من الراقصين يحاولون تقليد رقصتها، ليشارك عدد من جمهورها بفيديوهات فيما يعرف تحدى تشامبيتا "#ChampetaChallenge ".



شاكيرا تنشر صور المشاركين فى التحدى

يشارإلى أن النجمتين شاكيرا وجينيفر لوبيز أحيتا حفل سوبر بول، وهي أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية على مدار العام لأول مرة معاً في ليلة تاريخية قدما بها عروض راقصة، كما قدمت شاكيرا وصلة رقص شرقية كعادتها فى حفلاتها.

واشتركا الثنائي معاً لأول مرة في عرض منتصف الوقت، والذي جاء دعماً للمجتمع اللاتيني من خلال تواجد نجمتين من أصول لاتينية لأول مرة في حفلات سوبر بول وكذلك من خلال الاستعراضات ورسائل الحفل.

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ومن مفاجآت حفل "سوبر بول 2020 " مشاركة ايمي ماربيل ابنة جينيفر لوبيز في العرض بجانب والدتها، وكذلك احتفال شاكيرا بعيد ميلادها الذي يتزامن مع الحفل وقالت إن ذلك الحدث يعتبر أفضل هدية في عيد ميلادها وان اللاتينيين صنعوا التاريخ في حفل الليلة بسوبر بول.

وأقيم الحفل على ملعب استاد "هارد روك" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها:

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبرالتي تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وحصل الفائزعلى بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".

وتعد هذه المباراة المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدرأرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة.